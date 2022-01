Milano, 26 gen. (LaPresse) – “Stiamo cominciando a convivere con il virus, ma dobbiamo superare la sua burocratizzazione”. Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive San Martino di Genova, nella puntata di “Restart- l’Italia ricomincia da te” in onda stasera alle 23.50 su Rai2. “E’ ora di cambiare le regole pensate per le scuole, non so come faccia un genitore a districarsi, sono regole che definisco demenziali, per chi le ha pensate ci vorrebbe la clinica psichiatrica”.

