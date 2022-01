Milano, 26 gen. (LaPresse) – Salgono i ricoveri Covid in area medica in tutta Italia con un aumento di un punto percentuale e un dato complessivo del 31% ma con la Liguria che supera la soglia del 40% registrando un 42% e un aumento del +2%. É quanto emerge dal monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionale su rilevazione dei dati al 25 gennaio.

