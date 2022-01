Milano, 26 gen. (LaPresse) – Sono stati ritrovati nei boschi vicino a Cossato, in provincia di Biella, all’interno di un’auto i corpi di una coppia di 70enni del posto. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio, forse per motivi di salute di uno dei due coniugi. Accanto ai cadaveri è stata ritrovata anche la pistola, presumibilmente l’arma del delitto-suicidio. Sul posto i carabinieri di Cossato per le indagini coordinate dalla Procura.

