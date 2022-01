Milano, 26 gen. (LaPresse) – Tra le vittime della strage di Licata, in provincia di Agrigento, ci sono due minori. Secondo la prima ricostruzione della Procura, l’assassino avrebbe ucciso la sorella, il cognato e i due nipoti di 11 e 15 anni per motivi ancora non noti ma legati a interessi familiari.

