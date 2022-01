Milano, 26 gen. (LaPresse) – L’uomo autore della strage di Licata, in provincia di Agrigento, è entrato in casa della sorella e lì ha fatto fuoco uccidendo la donna, il cognato e i due nipoti di 11 e 15 anni e poi è sceso in strada dove si è suicidato, presumibilmente con la stessa arma. Alla base del gesto, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, una lite per interessi familiari.

