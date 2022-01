Washington (Usa), 25 gen. (LaPresse/AP) – Gaffe di Joe Biden, che ha insultato un giornalista senza rendersi conto di avere il microfono acceso. Il presidente americano era nella Sala Est della Casa Bianca per una riunione del Consiglio per la concorrenza, i giornalisti gli hanno rivolto una serie di domande e Peter Doocy di Fox News ha chiesto dell’inflazione, che è ai massimi da quasi 40 anni e ha danneggiato il gradimento di Biden. Doocy ha chiesto se l’inflazione possa influenzare le elezioni di midterm, e Biden ha risposto con sarcasmo “è una grande risorsa, più inflazione”, per poi scuotere la testa e aggiungere “che stupido figlio di puttana”, senza rendersi conto che i suoi commenti sono stati catturati in video e da un microfono.

