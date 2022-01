Bruxelles, 25 gen. (LaPresse) – “Ricordiamo che questo senso di ottimismo per il rilancio della nostra economia era ed è tuttavia legato alla consapevolezza dell’impatto a breve e a lungo termine della crisi sulla società nel suo insieme. In particolare, il suo impatto sui più fragili dal punto di vista sociale e soprattutto sui più giovani. Ma le prospettive per il 2021 erano per una crescita economica sostenuta e una maggiore occupazione. Da allora, la situazione pandemica è peggiorata drasticamente, Omicron si è diffuso rapidamente con un impatto ancora incerto sui sistemi sanitari. Ciò sta spingendo alla reintroduzione e/o all’inasprimento delle misure di contenimento. Sebbene il loro impatto sull’attività economica sia diminuito nel tempo, non paragonabile al precedente lockdown, è improbabile che queste misure restrittive lascino il campo nel primo trimestre di quest’anno”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nello scambio di opinioni sul pacchetto autunnale del semestre europeo 2022 con le Commissioni Affari economici e Occupazione del Parlamento europeo.

