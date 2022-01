Milano, 25 gen. (LaPresse) – “Stasera scambio sostanziale con partner e alleati sulla situazione in Ucraina. Condividiamo la valutazione e ci stiamo preparando per tutte le eventualità nel caso in cui la diplomazia fallisca: sanzioni in caso di ulteriore aggressione russa, supporto all’Ucraina”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata