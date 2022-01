Washington (Usa), 25 gen. (LaPresse/AP) – La squadra di Joe Biden per la sicurezza nazionale è al lavoro con diversi Paesi europei, Commissione europea e fornitori in tutto il mondo per sviluppare dei piani d’emergenza per l’eventualità in cui la Russia dovesse tagliare le forniture di energia. Lo riferiscono due alti funzionari dell’amministrazione Usa, che hanno aggiornato i giornalisti sugli sforzi per mitigare le ripercussioni di un’eventuale azione militare. Secondo uno dei funzionari, se necessario l’Europa guarderebbe a forniture di gas in Nord Africa, Medioriente, Asia e Stati Uniti e lo sforzo richiederebbe “preferibilmente volumi più piccoli da una moltitudine di fonti” per far fronte a un eventuale taglio russo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata