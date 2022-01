Milano, 25 gen. (LaPresse) – “La Nato non dispiegherà truppe da combattimento in Ucraina, ma dobbiamo essere sicuri che non ci siano malintesi sulla nostra prontezza, sul nostro impegno a difendere tutti gli alleati, specialmente nella parte orientale dell’alleanza”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg Stoltenberg alla Cnn, spiegando perché la Nato ha aumentato la sua presenza nella parte orientale dell’Alleanza, nelle regioni del Mar Nero e del Baltico.

