Milano, 25 gen. (LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro britannico Boris Johnson del Regno Unito nella videochiamata avuta stasera “hanno ribadito la loro continua preoccupazione per il rafforzamento militare russo ai confini dell’Ucraina e hanno espresso il loro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. I leader hanno sottolineato il loro desiderio condiviso di una soluzione diplomatica alle attuali tensioni e hanno esaminato i recenti impegni con la Russia in più formati. I leader hanno anche discusso dei loro sforzi congiunti per scoraggiare un’ulteriore aggressione russa contro l’Ucraina, compresi i preparativi per imporre enormi conseguenze e gravi costi economici alla Russia per tali azioni, nonché per rafforzare la sicurezza sul fianco orientale della Nato. Si sono impegnati a proseguire una stretta consultazione con alleati e partner transatlantici, anche lavorando con e attraverso l’Ue, la Nato e l’Osce”. Lo rende noto la Casa Bianca.

