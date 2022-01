Milano, 24 gen. (LaPresse) – “Oggi ho parlato con i leader europei in risposta al rafforzamento militare russo ai confini dell’Ucraina. Abbiamo discusso dei nostri sforzi congiunti per scoraggiare un’ulteriore aggressione russa, come i preparativi per imporre gravi costi economici alla Russia e rafforzare la sicurezza sul fianco orientale”. Così il presidente americano Joe Biden su Twitter.

