Roma, 25 gen. (LaPresse) – “Non vedo l’idea che comunque vada Draghi rischi di lasciare il governo. Io però non sono convinto che la partita sia chiusa, né alla quarta, né alla quinta, nè alla sesta” votazione, “secondo me Draghi è ancora in pista per fare il presidente della Repubblica”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di #cartabianca su Rai3. “Penso che Casini potrebbe essere un garante delle istituzioni. Se penso che Draghi possa andare al Quirinale? Assolutamente sì. E sono contento che questo paese si sia innamorato di Draghi perché un anno fa quando dicevo che bisognava mandare a casa Conte mi dicevano tutti che ero un pazzo”, aggiunge.

