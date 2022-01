Roma, 25 gen. (LaPresse) – “Abbiamo bisogno di un profilo atlantista e che rassicuri i mercati. Quando parlo di atlantismo mi riferisco a quello che sta accadendo fra Ucraina e Russia. Dobbiamo difendere l’Ucraina”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, in un’intervista alla Cnbc. Abbiamo bisogno di qualcuno che unisca il Paese, come ha fatto Mattarella, e che sappia rassicurare e che sappia riaffermare chiaramente l’atlantismo dell’Italia – ha aggiunto – È uno dei requisiti più importanti in questo momento”.

