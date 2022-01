Roma, 25 gen. (LaPresse) – “L’Italia non ha tempo da perdere. Non è il momento del muro contro muro”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, dopo il vertice con gli alleati, Enrico Letta (Pd) e Roberto Speranza (Leu), per le votazioni del nuovo presidente della Repubblica.

