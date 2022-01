Roma, 25 gen. (LaPresse) – “Le elezioni del Presidente della Repubblica sono un importante momento di democrazia per un Paese. Queste arrivano in un momento estremamente delicato per la nostra economia: la quarta ondata ha purtroppo interrotto il recupero, generando incertezza per imprese e famiglie. Non è dunque il momento di rallentare l’azione di governo, tantomeno di entrare in una fase di stallo o peggio di instabilità politica, che in questa fase costerebbe caro al Paese”, lo afferma a LaPresse la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, commentando la corsa al Colle.

