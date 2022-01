Roma, 25 gen. (LaPresse) – “Ci sono buone probabilità di arrivare a un nome condiviso. Ora dobbiamo lavorare con costanza per arrivare a un accordo, anche chiudendoci a pane e acqua, perché no”. Lo dice la capogruppo del M5S al Senato, Mariolina Castellone, parlando con LaPresse a Montecitorio dopo la riunione tra Cinquestelle, Pd e Leu sulle votazioni per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Alla domanda se crede che si possa chiudere la partita entro venerdì è ottimista: “Penso di sì, soprattutto se inizieremo a fare due votazioni al giorno, come si pensa di fare da giovedì in poi”.

