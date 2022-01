Bolzano, 25 gen. (LaPresse) – Un boscaiolo è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nel comune di Tires, in Alto Adige. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato colpito da un tronco d’albero mentre stava lavorando nei boschi della zona di maso Platschgoler. L’allarme è scattato dopo le 14, sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan 1 da Bolzano. Per l’uomo non c’è stato però nulla da fare. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

