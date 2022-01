Milano, 25 gen. (LaPresse) – “Mi scuso per il mio riferimento ad Anna Frank, in particolare con le famiglie che hanno subito gli orrori dell’Olocausto. La mia intenzione era usare esempi di barbarie del passato per mostrare i pericoli delle nuove tecnologie di controllo. Nella misura in cui le mie osservazioni hanno causato dolore, sono veramente e profondamente dispiaciuto”. Lo scrive su Twitter Robert Kennedy Jr. dopo le polemiche per i paragoni sulla presunta mancanza di libert√† per i no Vax.

