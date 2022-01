New York (New York, Usa), 25 gen. (LaPresse/AP) – Il giudice d’appello di New York Robert Miller ha accolto la richiesta dello Stato di sospendere la sentenza di un giudice di Long Island e lasciare in vigore l’obbligo di mascherina al chiuso. Judith Vale, legale dello Stato, ha affermato davanti a Miller che la sentenza del giudice della Corte suprema di Long Island Thomas Rademaker di sospendere l’obbligo di mascherine metterebbe in pericolo la salute degli studenti e del personale delle scuole. L’amministrazione democratica della governatrice Kathy Hochul avevaa annunciato ricorso contro la decisione di Rademaker.

