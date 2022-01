Roma, 25 gen. (LaPresse) – Con la pandemia che continua la sua morsa, l’enfasi su un’efficace strategia sanitaria globale è più importante che mai. L’accesso in tutto il mondo a vaccini, test e trattamenti è essenziale per ridurre ulteriormente il rischio varianti pericolose di COVID-19. Lo dice il Fmi nell’aggiornamento del World economic outlook, spieganod che serve una maggiore produzione nonché una migliore distribuzione, più equa, a livello internazionale dei vaccini. La politica monetaria in molti paesi dovrà continuare a frenare le pressioni inflazionistiche, mentre la politica fiscale dovrà dare la priorità alla spesa sanitaria e sociale. In questo contesto, la cooperazione internazionale sarà essenziale per preservare l’accesso alla liquidità e accelerare ristrutturazioni ordinate del debito ove necessario. Investire nelle politiche climatiche rimane un imperativo per ridurre il rischio di cambiamento climatico catastrofico.

