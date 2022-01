Milano, 25 gen. (LaPresse) – Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha respinto il ricorso presentato dall’Udinese in merito alla sfida persa contro l’Atalanta (2-6) dello scorso 9 gennaio e ha confermato il risutato. Il club friulano aveva chiesto “il riconoscimento della non regolarità della gara, l’annullamento del risultato conseguito sul campo come omologato e la conseguenziale ripetizione della gara in data da fissarsi”.

