Yaounde (Camerun), 25 gen. (LaPresse/AP) – Almeno sei persone sono morte nella ressa fuori dallo stadio Olembe nella capitale del Camerun, Yaounde, per vedere il match tra il paese ospite e le Comore per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Funzionari del vicino ospedale Messassi hanno detto di aver ricevuto almeno 40 feriti, che sono stati portati d’urgenza in ospedale da polizia e civili.

