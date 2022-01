Milano, 24 gen. (LaPresse) – La procuratore distrettuale della contea di Fulton, in Georgia, Fani Willis, che sta indagando sui tentativi dell’ex presidente Donald Trump di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 nello Stato, potrà contare su un grand jury speciale. Willis ha avanzato la richiesta la scorsa settimana per un gran giurì speciale interamente incentrato sulla raccolta di prove per l’indagine su Trump, i giudici della Corte superiore della contea di Fulton hanno approvato la richiesta. Lo riporta la Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata