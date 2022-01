Bruxelles (Belgio), 24 gen. (LaPresse/AP) – La Nato ha annunciato che sta mettendo delle forze extra in allerta e sta inviando più navi e caccia nell’Europa dell’Est, mentre la Russia continua ad ammassare soldati vicino al confine con l’Ucraina. Secondo la Nato, la sua è una presenza di “deterrenza” nell’area del Baltico. Diversi degli Alleati hanno offerto soldati ed equipaggiamenti. Secondo quanto riferisce la Nato, la Danimarca manderà una fregata nel Mar Baltico e dispiegherà aerei da guerra F-16 in Lituania; la Spagna manderà delle navi e sta valutando l’invio di jet in Bulgaria; e la Francia è pronta a inviare truppe in Romania. La Nato continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere e difendere tutti gli Alleati, anche rafforzando la parte orientale dell’Alleanza. Risponderemo sempre a qualsiasi peggioramento del nostro ambiente di sicurezza, anche rafforzando la nostra difesa collettiva”, ha dichiarato in una nota il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata