Roma, 24 gen. (LaPresse) – “Possibile” in serata, secondo quanto si apprende un colloquio ra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente Usa Joe Biden sulla situazione in Ucraina. La Casa Bianca in queste ore ha avviato un’iniziativa con le principali cancellerie europee e con i vertici delle istituzioni Ue, Ursula von der Leyen, leader della commissione europea e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.

