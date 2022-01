Bruxelles, 24 gen. (LaPresse) – “Ulteriori forme di aggressione da parte del governo russo avranno una risposta chiara da parte nostra insieme come europei insieme agli americani e all’interno della Nato. In questo momento stiamo esaminando diversi scenari ma è importante tenere d’occhio soprattutto la situazione economica in Ucraina, il che significa stabilizzazione economica dell’Ucraina. Da parte tedesca siamo molto vicini all’Ucraina sia in termini di supporto finanziario che di supporto economico”. Lo ha detto la ministra degli Esteri, Annalena Baerbock, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles.

