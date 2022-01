Trento, 24 gen. (LaPresse) – Da 343 a 434 classi in quarantena in appena una settimana. In Trentino l’evoluzione dei contagi picchia duro soprattutto tra gli under 6. Sono 407 i casi di positività in un giorno. In tutto sono dunque 8mila gli studenti in isolamento e didattica a distanza.

