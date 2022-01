Milano, 24 gen. (LaPresse) – Stabili i ricoveri Covid in terapia intensiva nel nostro Paese a 1.685 in totale con 101 nuovi ingressi: in netta salita al contrari i pazienti in reparto che sfiorano le 20mila unità con 19.862 pazienti, +235 rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

