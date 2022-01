Londra (Regno Unito), 24 gen. (LaPresse/AP) – Il governo britannico ha annunciato l’eliminazione del test Covid per le persone vaccinate che arrivano nel Paese. Il ministro dei Trasporti Grant Shapps ha affermato che la nuova norma entrerà in vigore l’11 febbraio. “I test sui viaggiatori vaccinati in ingresso hanno esaurito la loro utilità”, ha detto Shapps, “oggi stiamo liberando la Gran Bretagna”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata