Milano, 24 gen. (LaPresse) – Per la prima nel mese di gennaio calano gli attuali positivi al Covid con -25.049 casi in 24 ore: il dato complessivo è ora di 2.709.857 persone alle prese con il virus di cui 2.688.310 in isolamento domiciliare. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata