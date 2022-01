Roma, 24 gen. (LaPresse) – Resta stabile la pressione sugli ospedali italiani dovuta a pazienti positivi al covid. Il tasso di occupazione delle terapie intensive a livello nazionale si conferma al 17%, così come quello dei reparti di area medica al 30%. E’ quanto si legge nel monitoraggio di Agenas. Per quanto riguarda le terapie intensive si registra un trend in crescita in Basilicata (6% +1), Emilia Romagna (17% +1), Friuli Venezia Giulia (22% +1), Molise (5% +2), Piemonte (25% +2).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata