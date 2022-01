Milano, 24 gen. (LaPresse) – Al 24 di gennaio i suicidi in carcere nell’anno sono stati otto: uno ogni tre giorni. È un dato, precisa il Garante nazionale delle persone private della libertà, “che non può essere né sottovalutato né, tantomeno, ignorato. Anche se è evidente che la decisione di porre fine alla propria vita si fonda su un insieme di fattori e di malesseri della persona e non può essere ricondotto solo al carcere, tuttavia, l’accelerazione che ha caratterizzato le prime tre settimane del 2022 non può non preoccupare e interrogare l’Amministrazione che ha la responsabilità delle persone che sono a essa affidate”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata