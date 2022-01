Milano, 24 gen. (LaPresse) – Il Watford ha esonerato l’allenatore Claudio Ranieri dopo 14 partite e meno di quattro mesi in carica, lo riporta la Bbc. Il tecnico, 70 anni, è sulla panchina del Watford dal 4 ottobre ma ha ottenuto solo sette punti in 13 partite di Premier League. La sconfitta interna per 3-0 di venerdì scorso contro il Norwich pone il Watford tra le ultime tre squadre in classifica, e ha spinto i proprietari del club ad agire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata