Ouagadougou (Burkina Faso), 24 gen. (LaPresse/AP) – Una dozzina di soldati ha dichiarato alla televisione di stato del Burkina Faso che una giunta militare ora controlla il Paese, dopo aver arrestato il presidente democraticamente eletto e una giornata di scontri a fuoco nella capitale. Il capitano Sidsore Kaber Ouedraogo ha affermato che il Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione lavorerà per stabilire un calendario “accettabile per tutti” per lo svolgimento di nuove elezioni, senza fornire ulteriori dettagli.

