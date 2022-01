Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Sono molto emozionato di essere stato nominato amministratore delegato di TIM.Sono emozionato perché è un onore, e al tempo stesso un orgoglio, poter ricoprire questo incarico per una persona, che come voi, lavora in questa azienda da 22 anni”. Così l’Ad Tim Pietro Labriola in un videomessaggio ai dipendenti visionato da LaPresse. “Su 30 anni di lavoro, 22 li ho trascorsi in questa azienda. E, probabilmente, conosco buona parte di voi, perché insieme abbiamo lavorato per così tanto tempo – aggiunge – E per questo ci voglio mettere tutta la passione e tutto quello di cui abbiamo bisogno per cercare di migliorare la nostra azienda.

