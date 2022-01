Roma, 23 gen. (LaPresse) – Brutta caduta per Sofia Goggia nel SuperG di Cortina, gara valida per la Coppa del Mondo. L’azzurra ha perso il controllo degli sci e nel cadere ha sollecitato il ginocchio che ha subito una torsione. La sciatrice è rimasta a terra alcuni secondi toccandosi il ginocchio sinistro. Poi si è rialzata e ha raggiunto il traguardo sugli sci. Da capire quali sono le sue condizioni. Ha fatto un errore due porte prima frenando bruscamente e poi è arrivata alla porta successiva con una bruttissima divaricata, in posizione di spaccata.

