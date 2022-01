Roma, 23 gen. (LaPresse) – “E’ una cosa che assomiglia alla tombola di Natale. Ha perso un po’ il fascino che aveva. Dicono una donna ma intanto poi non esce mai. Noi che facciamo satira siamo un po’ berlusconiani ma trovo tutto questo un po’ avvilente, non mi appassiona. Questa volta rispetto agli altri anni è tutto frammentato, gli stessi capi politici sono seguiti un po’ meno. Mi sembra più un ‘si salvi chi può’ che coincide con la fine della legislatura. E’ venuto un po’ fuori il peggio”. Così a LaPresse il comico e cabarettista Dario Vergassola in merito a quale figura istituzionale auspicherebbe al Colle alla vigilia dell’inizio delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Anche per l’artista spezzino convincere Mattarella a restare è una soluzione senza possibilità di riuscita: “Non mi sembra, credo sia abbastanza stanco. Però non so quanto contino le influenze non italiane, dell’Europa, che hanno in mano parte del debito. Draghi al Quirinale? Se fosse un presidenzialismo puro, tipo alla francese, e se è così portato e ne parlano così bene, alla fine, beh, allora ci credo anch’io. Il fatto è che poi si deve eleggere un presidente del Consiglio. O fanno una cabina di regia oppure se ognuno va per i fatti suoi…Credo che ci sia più confusione che altro. E’ un po’ magari come rivedere il film ‘Il Divo’. Più che il re nudo, il presidente nudo”.

