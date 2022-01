Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Io non ho incontrato Letta, ero in riunione coi governatori della Lega. Quando lo incontrerò? Domani…”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa davanti Montecitorio dopo aver incontrato alla Camera i capigruppo di Camera e Senato, i delegati regionali e i governatori leghisti, in vista dell’elezione del presidente della Repubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata