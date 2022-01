Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Il presidente Berlusconi ha come sempre preso una decisione in funzione del grande amore e del grande rispetto che nutre nei confronti delle istituzioni e del Paese. Con la sua scelta, ha scritto un’altra fondamentale pagina della storia repubblicana. Adesso però il centrodestra ha una grande responsabilità ed è chiamato a trovare un profilo per affrontare le sfide che attendono il Paese e a rappresentare l’Italia nel resto del mondo”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, questa mattina ai microfoni di LaPresse.

