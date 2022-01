Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Al Colle mi auspico o un prolungamento di Mattarella o una donna. Adoro Draghi nella posizione in cui è. Lo terrei lì come presidente del Consiglio, è molto importante. La figura del Capo dello Stato deve essere rappresentativa e istituzionale. E deve fare il pari con il resto d’Europa dove in tutti i Paesi più importanti le donne hanno avuto incarichi prestigiosi. Deve rappresentare il momento storico. Sarebbe un segnale importante anche sul piano culturale. Penso a Liliana Segre, sarebbe una scelta che andrebbe in questa direzione”. Così a LaPresse Alba Parietti, in merito a quale figura istituzionale auspicherebbe al Colle alla vigilia dell’inizio delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Per la showgirl il settennato di Mattarella verrà rimpianto. “Sì, è stato uno dei più grandi presidenti degli ultimi decenni, ha affrontato uno dei momenti più difficili del nostro Paese, tante crisi e la pandemia. Ci ripenserà? In un periodo come questo un suo prolungamento sarebbe auspicabile. Magari un paio di anni per dare la possibilità al Paese di uscire dalla crisi. Rappresenta il buon padre di famiglia. Si è confermato un uomo di grandi valori e solidità tenendo la barra dritta con dignità e rispetto”. L’idea di Draghi al Quirinale non convince troppo Alba Parietti. “Questi continui cambiamenti non credo portino dei vantaggi. Mi auguro che non fosse questo il suo fine. Berlusconi? E’ stato un genio nell’inventare e inventarsi. E’ una persona che è stata comunque fondamentale per questo Paese. Però ritengo che per il ruolo di presidente della Repubblica ci debba essere qualcuno non divisivo, totalmente super partes”.

