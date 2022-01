Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Questo passaggio per il Colle è peculiare, unico. Nel passato (nel 1999, 2006, 2013, 2015) noi eravamo maggioranza relativa e sulle nostre spalle c’era responsabilità di indirizzare scelte. Stavolta no, siamo all’incirca il 15 per cento, abbiamo però un ruolo politico centrale e la responsabilità in più che avvertiamo dipende dalla nostra storia, dalla nostra ambizione, dalla nostra presenza al governo”. Così, secondo quanto si apprende da fonti del Nazareno, il segretario Pd Enrico Letta aprendo la riunione dei grandi elettori dem per il Quirinale.

