Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Con i 5 stelle e Leu insieme possiamo essere incisivi. Rapporto positivo, costruttivo, che proseguirá in questi giorni. Insieme oggi abbiamo deciso e comunicato un impegno a parlare con tutte le forze politiche. Un percorso per arrivare martedì o mercoledì a un nome condiviso da tutti”. Così, secondo quanto si apprende da fonti del Nazareno, il segretario Pd Enrico Letta aprendo la riunione dei grandi elettori dem per il Quirinale.

