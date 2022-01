Milano, 23 gen. (LaPresse) – “Sono rimasto stupito da Berlusconi e Salvini per il no a Draghi e cercherò di capire qual è la posizione vera del centrodestra. Sarà il primo punto che discuterò con Salvini”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a ‘Che tempo che fa’ su Rai3 aggiungendo che “Draghi è stata una straordinaria risorsa per il 2021 e l’inizio di quest’anno” e “il nostro compito è proteggere la risorsa Draghi”.

