Roma, 23 gen. (LaPresse) – Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli di routine. Nei giorni scorsi il Cav si era recato diverse volte nella struttura per monitorare il proprio stato di salute, ma – come riferiscono fonti azzurre – non è mai stato ricoverato.

