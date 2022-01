Roma, 23 gen. (LaPresse) – “C’è in giro una tale carenza di nomi che fa riflettere. Mattarella mi sembra poco intenzionato a continuare. Gli attestati di stima in ogni sua uscita pubblica testimoniano il fatto che è ben voluto e che in questi anni di instabilità politica credo sia stato un punto di riferimento importante. Ha tenuto sempre dritto il timone e di questo credo che gli italiani ne abbiano bisogno. Una persona seria, equilibrata nei toni e ferma. Per me un ottimo presidente ma non credo che torni. Credo invece che l’ordine naturale delle cose è vedere Draghi al Quirinale. Mi sembra abbia in più occasioni fatto capire che quello che doveva fare al governo l’ha fatto, l’impasto è fatto e ora bisogna cuocere bene le pizze. Anche lui sottotraccia ha fatto intuire che ci starebbe in questo ruolo anche se non lo può esternare”. Così a LaPresse Luca Barbarossa, in merito a quale figura istituzionale auspicherebbe al Colle alla vigilia dell’inizio delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Barbarossa mette poi sul tavolo le sue ‘preferenze’. “Da quando ho cominciato a giocare a pallone dico sempre a Gianni Morandi che sarebbe un ottimo presidente, ma non è una donna. Dicono che ce ne vorrebbe una ma nessuno fa un nome, nessuno dice chi. Facciamo così, io propongo Fiorella Mannoia e non ne parliamo più”.

