Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Draghi potrebbe fare tutte e due le cose, presidente della Repubblica e del Consiglio. In fondo i due palazzi non sono così distanti, con la macchina si arriva in tre minuti. Può fare una settimana da una parte e una dall’altra. Può fare benissimo entrambi i compiti. Per la verità mi piacerebbe una donna, la strada è stata aperta e se lo meritano. Sono molto più limpide, intelligenti e meno caotiche. E’ tra loro che devono fare le cernite”. Lo dice a LaPresse, Lino Banfi, in merito a quale figura istituzionale auspicherebbe al Colle alla vigilia dell’inizio delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. “Draghi non credo che uscirà di scena, è amato e stimato da tutti. Gli si potrebbero dare anche tre cariche ma non si può fare”, ha aggiunto.

