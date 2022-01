Torino, 23 gen. (LaPresse) – E’ terminata 1-1 la sfida tra Torino e Sassuolo, gara valida per la 23/a giornata di Serie A. Partita dominata dai granata, che si portano subito avanti con Sanabria al 16′ su sponda di Singo. I padroni di casa però non chiudono il match e nel finale incassano il pareggio firmato da Raspadori, al 44′, lesto a raccogliere il suggerimento d’esterno di Berardi. La squadra di Juric, espulso nel concitato finale, sale così a 32 punti in classifica, mentre i neroverdi avanzano a 29.

