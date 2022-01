New York (USA), 22 gen. (LaPresse/AP) – Un agente di polizia di New York è stato ucciso e un altro gravemente ferito venerdì notte dopo aver risposto a una chiamata in merito a una lite tra una donna e il figlio adulto: salgono così a quattro gli agenti uccisi in città in altrettanti giorni.

