Milano, 22 gen. (LaPresse) – Scontro tra due treni merci allo scalo merci dell’interporto SiTo di Orbassano, a Torino: tre i feriti soccorsi dal 118, tutti in condizioni non gravi. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una collusione tra un treno merci e un locomotore. Al momento non risultano ritardi o disagi alla circolazione ferroviaria.

